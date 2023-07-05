Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısının yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Söz konusu tatil dönemindeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demir yolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti." değerlendirmelerinde bulundu.

Uraloğlu, yaşanan ulaşım sektöründeki yoğunluk ve hareketliliği kavimler göçüne benzeterek, Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını vurguladı.