Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle iki toplantı yapıldı, hassasiyetlerimizi ilettik. Ciddi aşama kaydedildi, gerekler yerine gelince engel kalkacak" dedi.

İki toplantı yapıldı. Hassasiyetlerimizi anlattık anlatıyoruz. Bir şirket düşünün onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var. Biz bazı taleplerimizde şirketimizin kuralları, bulunduğu ülkenin kuralları diyorlar. Siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanun kuralları var, uymak zorundasınız.

Haniye ile ilgili taziye paylaşımlarına izin verilmiyor. Kanunlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Onları sonuna kadar savunacağız. Ciddi aşama kaydettik. Bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi istiyorum.

Talepler karşılanırsa erişim açılır. Yasakçı yaklaşım içinde olmadık olmayacağız. Ya engel getiriyor ya da blokluyorlar. Ne kadar haklı işlem yaptığımızı çok net şekilde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geri döndükleri an, sıkıntı yok denildiğinde açılmış olacak.

Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almamış olmamaları. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütü, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız.