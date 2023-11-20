Zonguldak'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde fırtına ve sel nedeniyle dünden beri 9 kişinin can verdiğini açıkladı.

Olumsuz hava koşulları, hafta sonu yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Kar ve sağanak yağış hayatı felç ederken birçok kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum." dedi.