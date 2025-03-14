Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş

Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlar dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Tekirdağ Valisini, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT timlerini tebrik eden Yerlikaya, "Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız. Hapis cezası almış ve aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk.

Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.