Yerlikaya, İBB'ye yönelik soruşturmalar nedeniyle düzenlenen protestolarda 1879 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 260'ının tutuklandığını, 468 kişi hakkında adli kontrol kararı, 662 kişinin işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından artan eylemlerde bin 879 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya, 260'ının tutuklandığını, 468 kişi hakkında adli kontrol kararı, 662 kişinin ise işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya, konuşmasında şunları söyledi:

"Adalet sokaklarda değil mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez.

Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin bize yapılan başvurularda yüzde 96'sına izin vermişiz. Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle ilgisi var mı? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde ne düşündüler? Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızın çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir?

12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi. 150 polisimiz yaralandı