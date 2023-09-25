Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği başarılı isimlerden biri olan ve uzun yıllardır ticaret borsası genel sekreterliği görevini sürdüren Ahmet Balbaba’nın oğlu Kaan, Bolat ailesinin kızları Fatmanur ile dünya evine girdi.

Düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine giren genç çiftin nikah akdini onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirdi.

Düğüne, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici'nin yanı sıra Önceki Dönem Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı, Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile iş, siyaset ve gazetecilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Meclis Başkanı Karayağlı Ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Narlı genç çifte bir ömür mutluluklar diledi

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet Balbaba ise güzel günde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini iletti.

Genç çift ise Aksu Habere yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını dile getirerek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.