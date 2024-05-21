Kahramanmaraş'ta 'bal doktoru' olarak bilinen Nusret Sapsız, 30 yıl önce yaşadığı mahkeme olayını gözyaşlarıyla anlattı. Sapsız, balının standartlara uygun çıkmaması üzerine mahkemeye çağrıldıklarını ve sonucun sattığı balın standart bal olarak örnek alınacağı kararı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Saraçhane Çarşısında yıllarca esnaflık yapan Balcı dede emekli olmuştu ancak yaşanan asrın felaketi işlerin başına geçen oğlunu elinden aldı. Kendisi de torununa bakmak için kolları sıvayarak tekrar işlerin başına geçti.

O günlerde yaşanan olayların detayını ilk kez anlattı. O gün Nusret Amcanın elinden tutan kişi kimdi?

O üzüntülü sürecin detaylarını aksu habere anlattı.

Kaliteli balın sırrını da paylaştı. Hangi balın neye iyi geldiğini detaylarıyla açıkladı.