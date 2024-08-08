Sahte bal tüketimi, sadece besin değeri düşük bir ürün almak anlamına gelmiyor; aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, sahte bal tüketiminin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İçerdiği katkı maddeleri ve yapay tatlandırıcılar nedeniyle sahte bal, özellikle diyabet, obezite ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Aksu Haber olarak, doğal bal ile sahte bal arasındaki farkları uzun yıllardır Saraçhane Çarşısı'nda balcılık yapan Nusret Sapsız’a sorduk. Sapsız, doğal balın rengi, kıvamı ve aromasıyla sahte baldan kolaylıkla ayırt edilebileceğini belirtti. Doğal bal, zamanla kristalleşirken, sahte bal bu özelliği göstermiyor. Ayrıca, doğal balın tadı daha yoğun ve kalıcıdır.

Nusret Sapsız, tüketicilere bal alırken dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında da önemli tavsiyelerde bulundu. Balın ambalajında yer alan etiket bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sapsız, mümkünse balın üretildiği yerden veya güvendiği üreticilerden temin edilmesinin önemine değindi.

Tüketiciler olarak, bal alırken dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşıyor. Doğal ve kaliteli bal tüketimi, hem sağlığımızı korumamıza yardımcı olurken hem de yerli bal üreticilerini destekleyerek sahte bal üretiminin önüne geçmemize katkı sağlar. Sağlıklı ve güvenilir bal tüketimi için her zaman kaynağı belli ve güvenilir markalardan alışveriş yapılması öneriliyor.

Aksu Haber olarak, tüketicileri bilgilendirmeye ve doğru ürünleri tercih etmeleri konusunda uyarılarımıza devam edeceğiz.