Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 188 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 21,8 arttı.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat, 5 milyar 229 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 3 milyar 763 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 385 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 434 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 366 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a 836 milyon 630 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 602 milyon 474 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 537 milyon 756 bin dolarlık, Kosova'ya 520 milyon 382 bin dolarlık, Hırvatistan'a 482 milyon 64 bin dolarlık, Karadağ'a 128 milyon 122 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla artış Karadağ'da

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-ekim döneminde 10 ülkede artarken, 1 ülkede düşüş kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 49 ile Karadağ'da gerçekleşti. Karadağ'ın ardından en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 43,8 ile Arnavutluk oldu.

Söz konusu dönemde, Romanya'ya yüzde 32, Bulgaristan'a yüzde 29,4, Kuzey Makedonya'ya yüzde 26, Hırvatistan'a yüzde 25,9, Sırbistan'a yüzde 22, Kosova'ya yüzde 21,8, Bosna Hersek'e yüzde 18,9, Yunanistan'a yüzde 2,2 ihracat artışı kaydedildi. Slovenya'ya yapılan dış satım ise yüzde 2,2 azaldı.

İhracatın yüzde 48'i İstanbul'dan

Balkan ülkelerine yılın 10 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 8 milyar 299 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 17 milyar 286 milyon dolarlık ihracatın yüzde 48'ini tek başına sırtladı.

En çok dış satım kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen

Balkan coğrafyasına bu yılın 10 ayında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 3 milyar 124 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Söz konusu sektörü, 2 milyar 886 milyon dolarla çelik sektörü, 2 milyar 197 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 473 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 150 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.