Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok, günlerdir devam eden tropikal sağanak yağışların ardından büyük bir doğa felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kent genelinde etkisini artıran sel suları hayatı durma noktasına getirirken, bilançonun ağırlaştığı bildirildi.

Tayland Körfezi'nden Geldi: Metrekareye 320 Kilogram Yağış!

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Bangkok'ta birkaç gündür aralıksız süren sağanak yağışların bilançosu paylaşıldı. Tayland Körfezi üzerinden gelen alçak basınç sisteminin kente metrekareye yaklaşık 320 kilogram yağış bıraktığı ve kentin doğu ilçeleri başta olmak üzere geniş bir alanda su baskınlarına yol açtığı kaydedildi.

"Acil Yüz Binlerce Şişe İçme Suyuna İhtiyacımız Var"

Bangkok Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tavida Kamolvej, basına yaptığı açıklamada felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Birçok mahallenin tamamen sular altında kaldığını ve binlerce vatandaşın güvenli tahliye merkezlerine nakledildiğini belirten Kamolvej, şu ifadeleri kullandı:

"Selden toplamda 700 bin kişi olumsuz etkilendi. Şu anda bölgedeki afetzedeler için acil olarak yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyacımız var."

50 İlçenin Tamamı Afet Bölgesi İlan Edildi

Yaşanan krizin ardından Bangkok Büyükşehir Belediyesi radikal bir karar alarak kentin 50 ilçesinin tamamını resmi olarak afet bölgesi ilan etti. Belediyeden yapılan çağrıda, sular altında kalan yerleşim yerlerindeki vatandaşlar için acil gıda ve temiz su yardımı ulaştırılması istendi.

"Suların Çekilmesi Zaman Alacak"

Bangkok Belediye Başkanı Chadchart Sittipunt ise kentteki tahliye ve su boşaltma çalışmalarının sürdüğünü belirterek sabır çağrısında bulundu. Kanallardaki su seviyesinin yüksek olması nedeniyle mahallelerdeki suların yavaş çekileceğini ifade eden Sittipunt; "Tahliyeyi hızlandırmak adına alçak bölgelere dev su pompaları kuruyoruz. Öncelikle ana kanallardaki seviyeyi düşürmemiz gerekiyor" dedi.