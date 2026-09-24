Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun haftalardır endişeyle takip ettiği yangınla ilgili müjdeli haberi paylaştı. 2 Ağustos'ta patlak veren yangını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük yangınlardan biri" olarak nitelendiren Dacic, uzun süren söndürme çalışmalarına rağmen herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

3 AB Ülkesi Seferber Oldu: Uluslararası Dayanışma

Deliblato Kumları’ndaki alevlerin kontrol edilebilir seviyenin üzerine çıkmasıyla birlikte uluslararası yardım çağrısı yapılmıştı. Söndürme çalışmalarına Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Çekya, Slovakya ve Romanya da uzman ekipleri ve ekipmanlarıyla doğrudan katılım sağladı.

Bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen ortak operasyon, alevlerin daha geniş yerleşim alanlarına sıçramasını engelledi.

Dev Kadro Alevlerle Savaştı

Yangının bilançosuna ve müdahale gücüne ilişkin teknik detayları da aktaran İçişleri Bakanı Dacic, Deliblato Kumları'ndaki yangına 560'tan fazla itfaiye personeli ve 170 itfaiye aracının aralıksız müdahale ettiğini belirtti.

Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından Bakan Dacic, haftalardır gece gündüz demeden sahada görev yapan tüm itfaiye erlerine ve desteğe gelen dost ülkelere teşekkür etti.