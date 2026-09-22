Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre, ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu bölgede yıkıcı etkiler bırakıyor. Ülke genelindeki 5 günlük resmi tatil dönemine denk gelen felaket, günlük yaşamı altüst etti.

En Yüksek Seviyede Uyarı Verildi

Tayfunun şiddetli yağışlara ve toprak kaymalarına yol açabileceği gerekçesiyle, başkent Tokyo'nun 100 kilometre güneyinde yer alan Izu adalar zincirinin en büyüğü Izu Oshima için en yüksek seviyede acil durum alarmı verildi. Yetkililer, bölge halkını olası taşkın ve heyelanlara karşı uyardı.

Can Kaybı ve Yaralanmalar Yaşandı

Tayfunun getirdiği aşırı yağışlar Tokyo'da su baskınlarına neden olurken, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde heyelanlar meydana geldi. Yerel yetkililer, tayfun felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ulaşımda Büyük Aksamalar ve Uçuş İptalleri

Ulaşım ağının ağır darbe aldığı felakette, All Nippon Airways ve Japan Airlines başta olmak üzere hava yolu şirketleri:

Tokyo'daki Haneda Havalimanı başta olmak üzere kalkış ve varış yapacak 270'den fazla uçuşu iptal etti.

Yaşanan aksaklıklar ve iptaller 40 binden fazla yolcuyu doğrudan etkiledi.

Tokyo ile Osaka arasındaki mermi tren (Shinkansen) seferlerinde de gecikmeler ve durdurmalar yaşandı.

Milyonlarca Kişi İçin Tahliye Kararı

Nikkei gazetesinin aktardığı bilgilere göre; Tokyo ve çevresindeki 6 eyaleti kapsayan bölgede felaket riskine karşı yaklaşık 1,9 milyon kişi için tahliye talimatları ve uyarıları devreye sokuldu. Bölgedeki etkinlikler ve organizasyonlar güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.