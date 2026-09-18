Dünya, Pakistan'ın kuzeybatısından gelen acı haberle sarsıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat bölgesinde, binlerce müslümanın ibadet etmek için camilerde bulunduğu cuma namazı saatinde kanlı bir saldırı gerçekleşti.

Emniyet Yerleşkesindeki Camide Şiddetli Patlama

Geo News kanalının son dakika olarak geçtiği bilgilere göre, patlama Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir caminin hemen yakınında meydana geldi. Cuma namazının en yoğun olduğu anda gerçekleşen şiddetli patlama, bölgede büyük bir kaosa neden oldu.

Emniyet yetkililerinin aktardığı ilk detaylara göre patlamanın şiddetiyle caminin dış kısmında büyük bir çukur oluştu. Yapının dış bölümü ağır hasar görürken, camiye ait bir duvar ise tamamen çöktü.

Hastanelerde Acil Durum İlan Edildi

Kohat İlçe Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Shah, olay yerindeki ilk belirlemelere dayanarak yaptığı açıklamada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 50'den fazla kişinin ise hızla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığını duyurdu. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölge Abluka Altında

Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı önlem aldı. Patlamanın yaşandığı Kohat-Hangu yolu araç trafiğine tamamen kapatılırken, Kohat İlçe Merkez Hastanesi'nde acil durum ilan edildi. Bölgeye sevk edilen ek güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki olası mağdurlar için çalışmaları aralıksız sürüyor.