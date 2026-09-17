Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hamlelerine karşı sert eleştirilerini sürdürüyor. Fed'in politika faizini artırmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalara imza atan Trump, ülkenin finansal yapısına yönelik çarpıcı iddialarda bulundu.

ABD'de faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalmaması gerektiğini belirten Trump, oranların yüzde 1 veya daha düşük bir seviyeye indirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin "açık ara dünyanın en iyi kredisine" sahip olduğunu savunan Trump, ekonomik büyümenin hız kesmemesi adına bu adımın şart olduğunu dile getirdi.

"Dünyadaki Neredeyse Her Ülkeyi Biz Taşıyoruz"

Paylaşımında yalnızca faiz politikalarına değil, dış ticaret açıklarına da değinen ABD Başkanı, çarpıcı ifadeler kullandı. Ticaret açığı verilen ülkelerle olan dengesizliklere dikkat çeken Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle, ki bunların çoğu, ticareti durdursaydık yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu artık böyle devam edemez.”

Sözlerinin devamında Fed'e net bir çağrıda bulunan Trump, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca." diyerek baskısını artırdı.

Fed Ne Karar Almıştı?

Donald Trump'ın bu çıkışı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında gerçekleştirdiği kritik toplantı kararlarının ardından geldi. Fed, 2023 yılından bu yana bir ilke imza atarak politika faizini 25 baz puan artırmış ve faiz oranını yüzde 3,75-4 aralığına çekmişti. Bankanın bu sıkılaşma adımı, Trump ile Fed arasındaki para politikası tartışmalarını yeniden alevlendirdi.