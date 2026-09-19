Avrupa Eğitiminde Tarihi Düşüş: PISA Sonuçları Alarm Veriyor

Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerde, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları büyük bir endişe yarattı.

Okulda kazanılan bilgilerin günlük hayata ne ölçüde uygulanabildiğini değerlendiren son rapora göre, söz konusu ülkelerde temel okuryazarlık ve matematik becerisinden yoksun gençlerin oranı yaklaşık üçte bire ulaştı. Genel düşüş eğiliminin dışında kalan Birleşik Krallık olumlu ayrışırken, kıta genelindeki gerilemenin kalıcı bir yapısal krize dönüştüğü belirtiliyor.

Krizi Tetikleyen Yapısal Sorunlar Neler?

Uzmanlar, Avrupa genelindeki bu sert düşüşün sadece salgın dönemi öğrenme kayıplarıyla açıklanamayacağını, sorunun kökeninde çok daha derin yapısal etkenler bulunduğunu ifade ediyor:

Kronik Öğretmen Eksikliği: Okullardaki kadro açıkları ve nitelikli öğretmen tedarikindeki zorluklar eğitime doğrudan yansıyor. Nijerya'da petrol hırsızlığı girişimi: Ölü sayısı 43'e çıktı İçeriği Görüntüle

Müfredat Sorunları: Değişen dünya şartlarına ayak uyduramayan eski sistemler öğrencilerin pratik beceri kazanmasını engelliyor.

Dijital Dikkat Dağıtıcılar: Sınıf içinde ve dışında yoğunlaşan akıllı telefon kullanımı, öğrencilerin dikkat sürelerini ve odaklanma kapasitelerini ciddi oranlarda düşürüyor.

Ülkelere Göre PISA Tablosu ve Öne Çıkan Bulgular

Avrupa'nın farklı ülkelerinde krizin izleri ve eğitime yansımaları şu şekilde dikkat çekiyor:

Almanya'da Sosyoekonomik Eşitsizlik: Öğrencilerin tarihlerinin en kötü karnesiyle karşılaştığı Almanya’da, eğitim başarısının ailelerin gelir durumuyla bağı bir kez daha netleşti. Düşük gelirli ailelerden gelen çocukların başarısızlık oranındaki artış dikkat çekti.

Hollanda'da Okuma Becerilerinde Tarihi Çöküş: Gençlerin üçte birinden fazlasının günlük yaşamda gerekli temel becerilerden yoksun olduğu tespit edildi.

Finlandiya ve İsveç'te Reform Arayışı: Geleneksel eğitim şampiyonu olarak bilinen İskandinav ülkelerinde de benzer düşüşlerin yaşanması, yetkilileri ve eğitim sendikalarını acil reform önlemleri almaya, sınıflardaki dijital dikkat dağıtıcı unsurlarla mücadele etmeye yönlendirdi.

Eğitim otoriteleri, okullarda odak süresini artıran tedbirlerin alınması ve öğretmen kadrolarının güçlendirilmemesi durumunda bu krizin kalıcılaşacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.