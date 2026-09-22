Endonezya'da ani bastıran şiddetli yağışlar, ülkenin en kritik bölgelerinden biri olan Batı Sumatra'da hayatı felç etti. Eyalete bağlı Solok bölgesinde meydana gelen ani seller, kısa süre içinde geniş bir alanı etkisi altına aldı. Bölgeden gelen ilk raporlar, doğal afetin açtığı maddi ve coğrafi zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Evler, Camiler ve Tarım Arazileri Hasar Gördü

Sel sularının şiddetiyle birlikte Solok genelinde çok sayıda yapı ve altyapı unsuru zarar gördü. Ani su baskınları ve beraberinde getirdiği çamur yığınları nedeniyle bölgedeki kara yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Ulaşımın sekteye uğraması, bölgeye intikal etmeye çalışan yardım ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırırken, yerel otoriteler yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Felaketin hemen ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, hem hasar tespit çalışmalarına hem de kayıp kişileri bulma faaliyetlerine hız verdi. Yapılan ilk açıklamalarda, sel sularına kapıldığı değerlendirilen bir kişiden henüz haber alınamadığı ve arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede hava koşullarının yakından takip edildiğini ve yeni olası risklere karşı halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.