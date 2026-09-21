İsveç'in başkenti Stockholm, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına karşı yükselen güçlü bir ses eylemine ev sahipliği yaptı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce duyarlı vatandaş, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırılarını ve ateşkes ihlallerini şiddetle protesto etti.

Meydanı dolduran eylemciler, bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çeken çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı. Alanda atılan sloganlarla uluslararası topluma acil eylem çağrısı yapıldı.

"Lübnan'a Saldırıları Durdurun, Silah Satışına Son Verin"

Eylem boyunca taşınan pankartlarda yer alan mesajlar, bölgedeki yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Göstericilerin ellerinde "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar yer aldı.

Kalabalık, İsrail'in Gazze ve çevre bölgelere yönelik saldırılarını derhal durdurmasını talep ederken, aynı zamanda İsveç hükümetinin İsrail'e yönelik silah satışına derhal son vermesini istedi.

Dünya genelinde sivil toplumun tepkileri artarak devam ederken, Stockholm'deki bu geniş katılımlı eylem barışçıl bir şekilde sona erdi. Uluslararası gündemdeki tüm sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.