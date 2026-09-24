Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır hattında gerilim bir kez daha sıcak çatışmaya dönüştü. Afganistan yönünden havalanan insansız hava araçlarının Pakistan hava sahasına girmeye çalışması üzerine İslamabad yönetimi sert bir askeri yanıt verdi.

"Meşru Müdafaa Hakkımızı Kullandık"

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 23 Eylül’de Afganistan topraklarından kalkan çok sayıda İHA’nın Pakistan’a sızma girişiminde bulunduğunu ve bu durumun anında engellendiğini belirtti.

İhlal girişiminin ardından jetlerin ve silahlı İHA'ların havalandığını ifade eden Tarar, "Pakistan, meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanarak bu İHA'ların havalandığı ve depolandığı Afganistan sınırları içindeki 10 hedefe nokta atışı hava operasyonu gerçekleştirmiştir" açıklamasında bulundu.

"Sabrımız Zayıflık Olarak Anlaşılmasın"

Afganistan yönetimine acil kodlu bir çağrıda bulunan Bakan Tarar, sınır ihlallerine ve saldırı girişimlerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Pakistan'ın egemenliğine dönük her hamlenin kararlılıkla yanıt bulacağını vurgulayan Tarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan kesinlikle gerginliği tırmandırmak amacında değildir. Bölgesel barışa, diyalog kanallarına ve yapıcı işbirliğine olan bağlılığımız devam etmektedir. Ancak bu tutumumuz asla bir zayıflık ya da düşmanca eylemlere karşı sınırsız bir hoşgörü olarak yanlış anlaşılmamalıdır."

Sınırda Ne Olmuştu? Kabul Etmediler!

İki ülke arasındaki gerilim dün yaşanan sınır sürtüşmeleriyle tırmanmıştı. Pakistanlı askeri yetkililer, Afganistan tarafından sınır karakollarına yönelik gerçekleştirilmek istenen sızma ve saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Buna karşın Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid iddiaları reddederek, Pakistan tarafına yönelik herhangi bir saldırı veya sınır ihlali gerçekleştirilmediğini öne sürmüştü. Islamabad'ın düzenlediği son hava operasyonunun ardından Kabil yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.