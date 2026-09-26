Güneydoğu Asya’nın en önemli metropollerinden biri olan Tayland’ın başkenti Bangkok, günlerdir süren şiddetli muson yağışlarının ardından tarihinin en ağır sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Şehir içi ulaşımı durma noktasına getiren ve günlük hayatı felç eden taşkınlar sonrası devlet mekanizmaları acil durum moduna geçti.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, kentin dört bir yanını etkisi altına alan yağışlar özellikle doğu kesimlerde felakete dönüştü. Aşırı su girdisi nedeniyle şehirdeki su kanalları kapasitesini tamamen aşarak taşarken, ana caddeler ve bağlantı yolları adeta nehre dönüştü.

BMA’dan Flaş Karar: Müdahale Hızlandırılacak

Yaşanan büyük hasar ve kent genelindeki aksamalar üzerine harekete geçen Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA), başkentin 50 bölgesinin tamamını resmi olarak "afet bölgesi" ilan etti.

BMA yetkilileri, alınan bu kararın sel felaketinden etkilenen geniş coğrafyada arama-kurtarma, tahliye ve insani yardım çalışmalarının daha hızlı, merkezi ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını ifade etti.

"Değerli Eşyalarınızı ve Araçlarınızı Yüksek Yerlere Taşıyın"

Taşkın riskinin her geçen saat arttığı kentte yetkililer, özellikle su kanallarına yakın noktalarda ikamet eden vatandaşlar için hayati uyarılarda bulundu. Yağışların aralıksız devam edeceği tahminine dikkat çekilerek bölge sakinlerinden değerli eşyalarını ve otomobillerini yüksek noktalara taşımaları istendi.

Saha ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında;

Evlerinde mahsur kalan yatalak hastaların acil olarak hastanelere nakledilmeye başlandığı,

Sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların ise geçici barınma amacıyla BMA bünyesindeki okullara yerleştirileceği açıklandı.

Şiddetli Yağışlar 27 Eylül'e Kadar Sürecek

Meteoroloji uzmanları ve yerel makamlar, bölgedeki hava muhalefetinin henüz sona ermediğine işaret ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, başkent Bangkok ve çevresindeki şiddetli yağış dalgasının 27 Eylül tarihine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kent sakinlerine zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve resmi duyuruları yakından takip etmeleri yönünde telkinlerde bulunuluyor.