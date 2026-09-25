Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, olayın ardından başlatılan geniş çaplı operasyona dair kritik açıklamalarda bulundu. Syafili, deniz seviyesinin yaklaşık 30 metre altında tespit edilen feribot batığına uzman dalgıçların sevk edildiğini belirtti.

Batığın pencerelerini kırarak yolcu kabinlerine giren ekipler, içeride mahsur kalarak hayatını kaybeden 52 kişinin cansız bedenine ulaştı.

"Önceliğimiz Kayıp Yolculara Ulaşmak ve Ailelere Açıklama Yapmak"

Bölgede arama ve tahliye çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda birinci önceliğimiz, hâlen kayıp durumda olan diğer kurbanların yerini kesin olarak tespit etmek ve günlerdir belirsizlik içinde bekleyen ailelerine net bir açıklama yapabilmektir." İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki Katliamları İsveç'te Protesto Edildi İçeriği Görüntüle

Denizden çıkarılan 52 cansız beden, kimlik tespiti yapılmak üzere acil olarak Borneo kentindeki bir hastaneye nakledildi. İşlemlerin ardından naaşların ailelerine teslim edileceği bildirildi.

Ne Olmuştu?

Surabaya kentinden Doğu Java'ya doğru seyir halindeyken 13 Eylül tarihinde iletişim kesilen feribotun kısa süre sonra alabora olarak battığı belirlenmişti.

Geniş çaplı kurtarma operasyonlarının ilk günlerinde feribotta bulunan 108 kişi sağ olarak kurtarılmayı başarırken, 83 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da adalar arası ulaşımın en kritik parçası olan feribotlarda yaşanan bu kazayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.