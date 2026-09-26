Antara'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, yaptığı açıklamada, 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Syafili, resmi kayıtlara göre feribotta bulunan 108 kişinin sağ kurtarıldığını, 64 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 71 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

Olay

Surabaya'dan Doğu Java'ya giden feribotla irtibat 13 Eylül'de kesilmiş, ardından feribotun alabora olduğu öğrenilmişti.

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor.