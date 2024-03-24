Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, seçim çalışmaları kapsamında, kentin her kesiminde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Dur durak bilmeden ziyaretlerine devam eden başkan adayı Görgel, Dulkadiroğlu Yıldızkent Sitesinde vatandaşlarla buluştu, site halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen başkan adayı Görgel , çözüm önerilerinde bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel burada yaptığı konuşmada gece gündüz, yağmur çamur dinlemeden milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek, vatandaşa hizmet noktasında her zaman teyakkuzda olacaklarını ifade etti.