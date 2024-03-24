31 Mart’ta Yapılacak Yerel Yönetim ve mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

Bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, ilçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda Başkan Adayı Necati Okay, Melikgazi konteyner kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi,

Başkan adayı okay, şimdiye kadar gerçekleştirilen hizmetler ile yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Necati Okay, kısa sürede Dulkadiroğlu’muzu daha iyi hale getireceğiz ifadelerini kullandı.