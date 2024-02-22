AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Seçim Çalışmaları Çerçevesinde Ziyaretlerinde Devam Ediyor.

Başkan Adayı Görgel, Beraberinde AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara İl Birlikte Azerbaycan Bulvarında Hizmet Veren Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Onların Sorunlarını Dinledi Ve Çözüm Önerileri Sundu.

Ziyaretlerde Sonunda Açıklamalarda Bulunan Esnafın Ve Vatandaşların Dile Getirdiği Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşan Görgel, Yerel Yönetimde Göreve Geldiği Takdirde Bu Sorunların Çözümü İçin Kararlılıkla Çalışacağını İfade Etti.