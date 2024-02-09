Burada konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Koray Kıraç’a başarılar diyerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Fırat Görgel’den gereken desteği göreceğiz ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise burada yaptığı konuşmada, Partililere hitap ederek, Bütün kardeşlerimden rica ediyorum, 31 marta kadar dur durak bilmeden çalışacağız ifadelerini kullandı.

Ardından MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Görgel burada, Cumhur ittifakımızın her bireyi bizim birer yol arkadaşımızdır, bizler sizler ile bir yola çıktık, sonunu Rabbim hayr etsin inşallah ifadelerini kaydetti.

Afşin ziyaretlerinin ardından Önceki Dönem ilçe, belde ve belediye başkanları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Görgel, daha sonra İlçe STK temsilcileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

