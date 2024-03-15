Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen buluşmaya, Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Ak Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Adayı Necati Okay İle, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını, BEM BİR SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Necati Kahveci gerçekleştirdi.

Ardından Başkan Adayı Görgel, 31 marta kadar bizim sizlerden isteklerimiz var 31 marttan sonra sizler bizlerden dilediğinizi isteyeceksiniz inşallah diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

