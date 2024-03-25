Dur Durak Bilmeden Tüm Gönüllere Girmek İçin Kahramanmaraş’ı Karış Karış Gezen Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Gittiği Her Yerde Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Başkan Adayı Görgel Asrın Felaketinin Ardından Büyük Zarara Uğrayan Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret Etti.

Burada Esnaf Ve Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinleyen Başkan Adayı Görgel Onlara Çözüm Önerileri Sundu.

Ziyaretler Sonunda Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Depremlerin Çok Büyük Zaralar Verdiği Sanayii Elbirliği İle Yeniden İnşaa Edeceklerini Dile Getirdi.