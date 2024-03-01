Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Kuzey Çevre Yolunda ki esnaflar oldu.

Cadde üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, ziyaretleri sonrasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kendilerine desteklerini esirgemeyen tüm Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.