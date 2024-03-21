Başkan Adayı Şahin Göreve Geldikleri Takdirde Planladıkları Projeler Hakkında Bilgiler Paylaştı.
Başkan Adayı Şahin Konuşmasının Devamında 31 Mart Seçimlerinin Önemine Dikkat Çekerek Tüm Ekinözü Halkından Desteklerini İstedi.
Başkan Adayı Şahin Göreve Geldikleri Takdirde Planladıkları Projeler Hakkında Bilgiler Paylaştı.
Başkan Adayı Şahin Konuşmasının Devamında 31 Mart Seçimlerinin Önemine Dikkat Çekerek Tüm Ekinözü Halkından Desteklerini İstedi.
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