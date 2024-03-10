Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Şairler Tepesi’nde Düzenlenen Programda Projelerini Açıkladı.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı İle Cumhur İttifakı Teşkilatlarının Da Yer Aldığı Programda Başkan Adayı Hanifi Toptaş; Altyapıdan Ulaşıma, Kentsel Dönüşümden, Ticaret Alanlarına, Turizmden Restorasyon Çalışmalarına, Sosyal Yardımdan Kırsal Kalkınmaya Tüm Alanlarda Hayata Geçirilecek Projelerini Basın Mensuplarıyla Paylaştı.

Sosyal belediyecilikte de fark yaratmak istediklerini belirten Hanifi Toptaş, “Onikişubatlı gençlerimizin yuvalarının temellerini sağlam atabilmeleri için kurulacak olan Aile Yaşam Merkezi projesinin detaylarını paylaştı.

Toptaş, Özellikle kırsal mahallelerimiz için yerinde hizmet imkanı sağlanacak Mobil İletişim araçları projesi hakkında da bilgiler paylaştı.