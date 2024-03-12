31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçede her yüreğe dokunmak için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Toptaş Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adayı ziyaretleri sonrasında Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kendilerine desteklerini esirgemeyen tüm Kahramanmaraş halkına teşekkür etti.