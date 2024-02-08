AK Partiden Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Olan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Adaylık Sürecinin Belli Olmasının Ardından Seçim Çalışmalarına başladı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşların büyük coşkusuyla karşılanan Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, partililerle bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıda Konuşan, Elbistan Belediye Başkanı adayı Abdullah Yener, son zamanlarda bazı haber sitelerinde yer alan asılsız iddialarla ilgili belgelerle cevap vererek oluşturulmak istenilen algının kendilerini yıldıramayacağını belirtti.

Yener, söz konusu iddiaların tamamen geçersiz olduğunu belirtti. Belgelerle desteklenen açıklamasında, bu tür haberlerin sadece çamur at izi kalsın anlayışından öte bir şey olmadığını vurguladı.

Yener, meyve veren ağacın her zaman taşlandığını belirterek kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin doğru olmadığını ve süreçte gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğini ifade etti. Adaylık sürecinde şeffaf bir şekilde hareket ederek, Elbistan halkına hizmet etme vizyonunu sürdüreceğini belirten Yener, vatandaşların desteğini ve güvenini kazanmaya odaklı olduğunu dile getirerek hakkındaki asılsız iddiaları yargıya taşıdıklarını ve son sözü Yüce Türk milleti adına mahkemenin söyleyeceğini belirterek, bizleri şehrimize olan hizmet aşkından bu tür engellerle kimsenin yıldıramayacağını vurguladı.