İstiklal Spor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Zonguldak AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör’ü ve madencileri ziyaret ederek, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’a verdikleri destek için teşekkür etti.

Ziyarette, AFAD ekipleri ve madencilerin felaket bölgesindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarındaki özverili çabalarına değinen Akarca, gösterilen dayanışmanın unutulmayacağını belirtti. Kulüp olarak bu süreçte verilen desteğe minnettar olduklarını ifade eden Akarca, emeği geçen herkese şehrimiz adına teşekkürlerini sundu.