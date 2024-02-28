Göreve Geldiği Günden Beri Göksun’u Bambaşka Bir Yer Haline Getirmek İçin Canla Başla Çalışan Cumhur İttifakı Ak Parti Göksun Belediye Başkanı Ve Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın Seçim Sürecine Özel Değerlendirmelerde Bulundu.

Başkan Adayı Aydın Değerlendirmesinde Göksun’a Birçok Hizmet Ve Yatırım Kazandırdıklarının Altını Çizerek Artık Göksun’un Eski Göksun Olmadığına Dikkat Çekti.

Ayrıca Göksun İlçesinde Eskinden Hayal Olarak Görülen Birçok Şeyin Artık Vatandaşların Emrinde Olduğunu Söyleyen Başkan Adayı Aydın Bunlardan Çok Daha İyilerini De Yapacaklarını Vurguladı.