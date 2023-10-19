Yaşanan Asrın Felaketi Sonrası Şehrin İnşası Ve İhyası İçin Depremin Yaşandığı İlk Günden Bu Yana Çalışmalarını Sürdüren Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Aynı Zamanda Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Mustafa Buluntu Temaslarda Bulunmak Üzere Kente Gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan İle Çeşitli Programlara Katılım Sağladı.

Başkan Buluntu Bakan Yardımcısı İnan’a İş Dünyasının Sorunlarını Ve Taleplerini İletirken Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Kapsamında Gelinen Son Nokta Hakkında Da Bilgiler Paylaştı.

Başkan Buluntu Bakan Yardımcısı İnan İle Birlikte Gerçekleştirdikleri Temaslar Sonrası Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Bakan Yardımcısı İnan’a Teşekkürlerini İleterek Kahraman Şehir İçin Çalışmaya Devam Edeceklerini Söyledi.