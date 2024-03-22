Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel iftar programı ve genişletilmiş meclis toplantısıyla üyelerini bir araya getirdi. Oda, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve ticaretin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinlikle iş dünyasını bir araya getirdi.

Odanın üyeleri, ticaretin sürdürülebilir büyümesi için stratejik adımların atılması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubattan itibaren Ticaret Odasının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.