BAKÜ’DE AZERİ VE KAHRAMANMARAŞ İŞ DÜNYASI BULUŞTU

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu önderliğindeki heyet, Türkiye Yüzyılı İşbirliği ve Dayanışma Platformu ortaklığında düzenlenen Bakü Ticaret Heyeti programı kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azeri iş insanlarıyla bir araya geldi.

Deprem sonrası süreçte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü temaslarını sürdüren KMTSO’nun yeni durağı Azerbaycan oldu. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile iş insanlarından oluşan heyet, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azeri iş dünyasıyla bir araya geldi. KMTSO heyeti, ziyaretlerin ilk gününde Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı’nda (KOBİA) düzenlenen programa katıldı.

DEPREM SONRASI EKONOMİK DURUM PAYLAŞILDI

Programda Başkan Mustafa Buluntu, deprem sonrası Kahramanmaraş'ın ekonomik durumuyla ilgili Azerbaycanlı yetkililere kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum, Kahramanmaraş'ın potansiyelini ve işbirliği fırsatlarını vurgulayarak, Azerbaycan ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sunumun ardından Azeri iş insanları ile Kahramanmaraşlı iş insanları sektörler özelinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım imkânları ele alındı ve iş birliği potansiyeli değerlendirildi.

BÜYÜKELÇİ BAĞCI’YA ZİYARET

Heyet, Bakü'de bulunan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı'yı ziyaret ederek, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konularında önemli istişarelerde bulundu. Ziyaret; Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

SANAYİ ŞEHRİ SUMQAYIT ZİYARET EDİLDİ

Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde, ülkenin sanayi şehri Sumqayıt'a geçildi. Burada, Kimya ve Endüstri Parkı’nda faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilerek, sektörler özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu ziyaret, sanayi alanında işbirliği potansiyelini artırmak ve yeni iş fırsatlarını keşfetmek adına değerli bir fırsat sağladı.

“AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Bakü ve Sumqayıt ziyaretlerinin Kahramanmaraş ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Buluntu, "Bu ziyaretler ile iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini daha iyi değerlendirme imkânı bulduk. Bu ziyaretler ile iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.