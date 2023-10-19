Kahramanmaraş Expo 2023 Konferans Salonunda gerçekleştirilen Deprem Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri istişare toplantısı, Sanayi ve teknoloji bakan yardımcısı Oruç Baba İnan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Tekstil İhtisas OSB Başkan Vekili aynı zamanda KMTSO Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Buluntu katılımcılara kent ekonomisi hakkında bilgiler paylaştı.
Başkan Buluntu konuşmasının devamında yaşanan asrın felaketini hatırlatarak OSB’lerin kahraman şehir açısından önemine dikkat çekti.Kaynak: Ayşe Asır