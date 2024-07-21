Toplantıya Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Toplantıya katılan isimler arasında Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, İskenderun TSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Islahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ve Reyhanlı TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu yer aldı.

Toplantıda, depremden etkilenen illerin ekonomik durumları ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Başkanlar, deprem bölgelerindeki işletmelerin ve ticaretin sürdürülebilirliği için "Mücbir Sebep Hali"nin uzatılmasının önemine vurgu yaptı. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki işletmelerimiz hala büyük sıkıntılar yaşıyor. 'Mücbir Sebep Hali'nin uzatılması, bu zorlukların üstesinden gelinmesinde önemli bir adım olacaktır" dedi.

Deprem Bölgesinde yer alan şehirlerde ortak bildiri yayımlandı. Bildiriye göre,

· Depremden en çok etkilenen İllerde ve İlçeler de özellikle de illerimizde, “Mücbir Sebep” süresi mutlak suretle uzatılmalıdır.

· Olağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmeliklerin, asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminin yarattığı sıkıntıları gidermesi beklenemez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmelikler acilen yayınlanmalıdır.

· Deprem İllerinde “Özel Teşvik” düzenlemeleri hayata geçirilmelidir.

· Deprem İllerindeki Küçük Esnafa ve Serbest Meslek erbaplarına destek verilmelidir.

· Deprem illerindeki işyeri kira ödemelerinde Vergi İndirimi getirilmelidir.

· Depremzede işletmelere SGK ve BAĞKUR prim muafiyeti getirilmelidir.

· Depremzede işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalıdır.

· Yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL hibe 750.000 TL kredi ödemesi yetersizdir. Destek tutarları mutlak surette güncellenmelidir.

· Ek ihtiyaç duyulan nakit desteği için uygun faizli banka kredileri devreye sokulmalıdır.

· İnşaat sektöründe İşgücü göçü yaşanması sebebiyle oluşan maliyet artışları SGK prim muafiyeti ile desteklenmelidir

· Ekipman desteği için ÖTV’siz iş makinesi alımına destek sağlanmalıdır.

· Deprem bölgelerinde çalışacak Kamu görevlilerinin ücretleri motivasyonu arttıracak şekilde düzenlenmelidir.

· Göç eden nitelikli İşgücünün tersine göçünü teşvik edecek ve kolaylaştıracak hamleler yapılmalıdır.

· Deprem sonrası yeni yapılaşma ile ortaya çıkabilecek Mülkiyet Hukuku sorunlarına özel çözümlerin sağlanması elzemdir.

· Bütüncül bir Kent Planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yaşanabilir şehirler oluşturulmalıdır.

· Deprem Bölgesindeki Mükellefler İçin sermaye kaybı ve “Borca Batık” olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

· Kredi Garanti Fonunun etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

· Deprem illerindeki Mükelleflerden alım yapan Mükelleflerin KDV İade süreçleri hızlandırılmalıdır.

· Deprem illerindeki Mükelleflerin Zayi Belgesi müracaat süresinin uzatılması, zayi olan defterlerin noter onayının yapılmasının sağlanması ve takdir komisyonlarının etkinliğinin arttırılması sağlanmalıdır.

· Deprem nedeniyle araçları hurdaya ayrılanların yeni araç teminlerinde ÖTV ve KDV indirimi uygulanmalıdır.

· Vergi terkini müessesesi çalıştırılmalıdır.

· Damga Vergisi, Emlak Vergisi, MTV, ÇTV, Harç, Ücret vb. Mali Yükümlülükler belli bir süre alınmamalı veya indirimli uygulanmalıdır.

· Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalıdır.

· Deprem İllerinde Bulunan Mükellefler ile burada yeni yatırım yapacak müteşebbisler için Amortisman Oranları % 50 artırımlı uygulanmalıdır.

· Deprem İllerindeki Mükellefler için yapılandırma kapsamına girmeyen Vergi ve SGK Prim borçları faizsiz veya düşük faiz oranları ile taksitlendirilebilir hale getirilmelidir.

· Deprem İllerinde bulunan mükellefler için Basit Usul Uygulamasına İlişkin hadleri 5 Yıllık süre İçin % 100 artırımlı uygulanmalıdır

· Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı İndirim ve istisnalara ilişkin yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır.

· Deprem İllerinde bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Vergi Oranları indirimli uygulanmalıdır.

· Deprem Bölgesinde gerçekleştirilecek konut teslimlerine indirimli KDV Oranı uygulamasına devam edilmelidir.

· Mali müşavirlerin beyanları doğru verebilmesi adına depremde zarar gören işletmeler için uygulanacak işlemler için açık ve net bir yol haritası belirlenmelidir.