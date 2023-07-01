Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin İlk bin İhracatçısı 2022 araştırması sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan listede Kahramanmaraş’tan 8 firma yer alırken, bu firmalar kent ihracatının yüzde 49’unu gerçekleştirdi.

İlk bin listesine ilişkin açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “2022 verileri ile yapılan ve 25 sektörün değerlendirmeye alındığı Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda listeye girerek onur kaynağımız olan firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.