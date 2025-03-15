Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası, birlik tarafından gönderilen ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Fenerbahçe konteyner Kent’ten başlayarak kent genelindeki konteynerlerde Ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dağıtıma eşlik eden Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür yaptığı açıklamada hayır yapanların hayırlarının kabul olmasını temenni etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise Ramazan’ın paylaşma ayı olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı da Ramazan’ın bu tür etkinliklerle birlik ve beraberlik içerisinde geçirildiğini ifade etti.