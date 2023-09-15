83 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan okul, mahalle halkının çocuklarına fırsat eşitliği sunacak.

17 derslikli okulda, laboratuvar ve bilgisayar odalarıyla tam donanımlı. Okulda 2 derslik de anasınıfı olacak.

Burada açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yaşanan depremlerde Narteks ailesi çok hasar almasına rağmen, ilk olarak bu eğitim tesisinin temelini attılar” dedi.



Program sonrası Aksu Haber’e özel konuşan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “çocuklarımızın eğitiminde bu okul önemli rol alacak” ifadelerini kullandı.