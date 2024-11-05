Türkiye genelinde 365 oda ve borsa arasında KMTSO'nun ilk üçe girdiğini açıklayan Buluntu, bu başarıda basın danışmanı Emre Akkış’ın özverili çalışmalarına vurgu yaptı.

KMTSO Türkiye Genelinde İlk 3’te

Mustafa Buluntu, Türkiye genelinde gösterilen başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, İstanbul borsası da dahil birçok büyük odayı geride bıraktıklarını belirtti. Sosyal medya etkileşimleri, izlenme oranları ve sosyal faaliyetlerde KMTSO’nun öne çıktığını ifade eden Buluntu, bu başarıda kurumsal kimliklerinin ve sosyal medya paylaşımlarının etkisine dikkat çekti.

Emre Akkış’ın Çalışmalarına Övgü

KMTSO’nun başarısındaki önemli etkenlerden birinin basın faaliyetleri olduğunu vurgulayan Başkan Buluntu, basın danışmanı Emre Akkış’a teşekkür etti. Buluntu, "Odamızın etkinliklerini ve yapılan hizmetleri en etkili şekilde kamuoyuna aktaran, bizleri doğru yönlendiren Emre Akkış’a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum," dedi. Bu sözler, Akkış’ın çalışmalarının, KMTSO’nun başarı grafiğine katkı sağladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İş Dünyasında Geniş Yankı

KMTSO’nun Türkiye çapındaki başarı hikayesinin arkasındaki isim olarak öne çıkan Akkış, Kahramanmaraş ve iş dünyasında beğeni topladı. Sosyal medya etkileşimleri ve izlenme oranlarındaki katkısı, kurumsal tanıtımda profesyonel yaklaşımı ile dikkat çeken Akkış, geniş yankı uyandırarak büyük takdir kazandı. Mustafa Buluntu, KMTSO olarak gelecekte de başarı çıtasını yükseltmekte kararlı olduklarını belirterek, Emre Akkış’a yeniden teşekkür etti.