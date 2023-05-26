Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmasının devamında Büyükkılıç, 28 mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı erdoğan’a destek isteyerek, rehavete kapılmayalım uyarısında bulundu.

Başkan Güngör, İlçe başkanlığında vatandaşlar ile bir araya geldi Başkan Güngör, İlçe başkanlığında vatandaşlar ile bir araya geldi