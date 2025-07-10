Kahramanmaraş’ın köklü kulüplerinden Maraşspor’un Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, kent genelinde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MADO Evi'nde düzenlenen basın toplantısında Başkan Ceyhan, kulübün geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi.

Toplantının açılış konuşmasında Maraşspor’un sadece bir spor kulübü değil, Kahramanmaraş’ın ortak bir değeri olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Bu takım hepimizin. Başarıya ulaşmak için sadece yönetim değil, tüm şehrin taşın altına elini koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki konular hakkında da açıklamalarda bulunan Ceyhan, kulübün ekonomik ve sportif hedeflerinden bahsetti.

Toplantı, basın mensuplarının yönelttiği soruların cevaplanması ve günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.