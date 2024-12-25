Başkan Cüce, kitabı ailesine takdim etmeden önce merhumun mezarını ziyaret edip dualarda bulundu.

Aile üyeleri, uzun yıllardır talep ettikleri bu kitabı almanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Cüce'ye teşekkürlerini ilettiler.

Göksu'nun hayali olan bu kitabın teslimi, ailede hem sevinç hem de hüzün dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.

Kitap teslimi sırasında bir konuşma yapan Başkan Cüce, merhum Nihat Göksu ile 1990’lı yıllardan itibaren samimi muhabbeti bulunduğunu belirtti.

Başkan Cüce, Göksu’yu "Göksun Aşığı" olarak tanıdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Sizler sunulan bu kitap, ilçemizin kalbine kök salmış bir gönül insanının derin şiir dünyasına açılan kapıdır. Gençlik sevdasının acısıyla başlayan bu yolculuk, zamanla ilahi aşkın derinliklerine inmiştir. Şiirleri, İslami ahlak, adalet ve güzel ahlakla yoğrulup günümüze kadar ulaşmış ve şimdi bu kitapla bizlere miras kalmıştır. Bu kitabı bastırarak, öncelikle sevenlerine ve ailesine vefa borcumuzu ödemiş olduk. Merhum Nihat kardeşimi rahmetle anarken, onun hafızalarımızda her zaman yaşayacağını belirtmek isterim. Onunla tanışmış olmak ve aynı dönemde yaşamış olmak, benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır” dedi.