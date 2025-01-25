Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yağmursuyu hattı imalatlarını yerinde inceledi. KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Görgel, sahada yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

“190 Milyon TL’lik Bakım Çalışması”

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde şehre sağlanan 12 Milyar TL’lik destekle şehrin altyapısının güvence altına alındığını ifade etti. Görgel, “Depremin ardından şehrimizde başlattığımız altyapı seferberliğimiz durmaksızın sürüyor. Bir yandan depremde hasar gören altyapı hatlarımızı yenilerken diğer yandan şehrimize yeni altyapı hatları kazandırıyoruz. Bu süreçte yağışların ardından oluşan su taşkınlarının önüne geçmek için KASKİ Genel Müdürlüğümüz, şehir genelinde ızgara ve mazgalların temizliğini büyük bir titizlikle yürütüyor. Bugüne kadar 175 kilometrelik altyapı hattının temizlik ve bakımı tamamlandı. Bu çalışmaların toplam maliyeti 190 Milyon TL’yi buldu” dedi. Başkan Görgel, altyapıya yönelik yatırımların sadece bugünü değil, şehrin geleceğini de güvence altına almak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.