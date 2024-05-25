Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mehir Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında Kahramanmaraşlı 100 çiftin nikâh ve düğün töreni yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Öncülüğünde, Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüğünün Destekleriyle Hayata Geçirilen, “Kahramanmaraşlı 100 Genç Çiftimizin Yuvalarını Kuruyoruz” projesi kapsamında toplu nikâh ve düğün töreni gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; Kur’an-ı Kerim Tilaveti, halk dansları gösterisi ve ilahi dinletisi de gerçekleştirildi.

Mutlu anların yaşandığı programda Başkan Fırat Görgel, Zeynep ve Ökkeş Çiftinin Nikâhını Kıyarak tüm çiftlere iki cihan saadeti diledi.

Dünya evine giren çiftler ve aileleri sağlanan destekler için emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Toplu Nikâh ve Düğün Töreninde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şehrimizde ilk defa bu denli büyük bir toplu nikâh merasimi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneğimize, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüklerine teşekkür ediyorum. Bizler 6 Şubat’ta tarifsiz acılar yaşadık. Bu salondaki tüm hemşehrilerimizin kayıpları oldu. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu sürecin üstesinden birbirimize sarılarak, birbirimize omuz vererek geldik ve acılarımızı hafiflettik. Bugün de büyük bir mutluluğu, güzelliği paylaşmak için bir aradayız. Genç çiftlerimizin aile hayatının başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tüm çiftlerimize ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin” dedi.