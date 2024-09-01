Başkan Görgel, fuarın Kahramanmaraş'ın kültürel ve ekonomik hayatındaki rolüne vurgu yaparak, şehrin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Fuarın, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü belirten Görgel, bu tür etkinliklerin şehrin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, fuarın başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Görgel, bu tür organizasyonların Kahramanmaraş'ın tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Başkan Görgel, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerle şehirlerinin tanıtımını sürdürmeye ve ekonomik potansiyelini artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu