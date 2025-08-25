Depremin ilk gününden itibaren sahadan yaptığı yayınlarla Kahramanmaraş halkının ve tüm Türkiye’nin gönlünde yer edinen gazeteci Fulya Öztürk, bu yıl düzenlenen Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katıldı.

Fuarda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte canlı yayın gerçekleştiren Öztürk, programda şehrin deprem sonrası toparlanma sürecini ele aldı.

Yayında konuşan Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın kısa sürede toparlanma yolunda önemli adımlar attığını vurgulayarak, fuarların ve sosyal etkinliklerin şehre büyük moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Fulya Öztürk ise hem deprem sonrası süreç hem de Ağustos Fuarı’nın şehre kazandırdığı canlılık hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Kahramanmaraş halkının azmi ve birlik ruhunun Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.